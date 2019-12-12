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Определены новые участки разведения на Донбассе

Комментариев: 2
Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".
Глава МИД
Глава МИД
РБК-Украина
 
На Донбассе определили новые участки для разведения сил и средств, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН, опубликованном в четверг, 12 декабря.
 
По его словам, эти участки будут согласовывать на встрече Трехсторонней контактной группы.
 
"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он.
 
Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".
 
Кроме этого, по его словам, Украина хочет согласовать этот вопрос максимально быстро.
 
"Даже следующее заседание нас бы устроило", - сказал глава МИД, имея в виду заседание ТКГ, которое состоится 18 декабря.
 
Напомним, на переговорах в Париже договорились о разведении войск на трех новых участках на Донбассе, на каких именно будут решать переговорщики в Минске.

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Теги: МИД Украины, донбасс, нормандская четверка, разведение сил на Донбассе, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    12.12.2019, 22:30
Оценка:  -1
bertal
2-1, это для лохов после переговоров? может 0-3 в пользу России?
толян04    12.12.2019, 22:07
Оценка:  -2
толян04
кем определены?!)))
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