Определены новые участки разведения на Донбассе

Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".

На Донбассе определили новые участки для разведения сил и средств, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН, опубликованном в четверг, 12 декабря.

По его словам, эти участки будут согласовывать на встрече Трехсторонней контактной группы.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он.

Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".

Кроме этого, по его словам, Украина хочет согласовать этот вопрос максимально быстро.

"Даже следующее заседание нас бы устроило", - сказал глава МИД, имея в виду заседание ТКГ, которое состоится 18 декабря.

Напомним, на переговорах в Париже договорились о разведении войск на трех новых участках на Донбассе, на каких именно будут решать переговорщики в Минске.

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