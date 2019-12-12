США одобрили нового украинского посла - СМИ

Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.

Соединенные Штаты Америки дали предварительное согласие на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, сообщает в четверг, 12 декабря, ZN.UA.

Уже четыре года как Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Его заменой на этой должности станет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.

Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.

Как известно, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.

По данным источников ZN.UA, представления, на основании которых со своих должностей были уволены Чалый и еще 10 дипломатов, подписал не министр иностранных дел Павел Климкин, а его заместитель Егор Божок.

Увольнение Чалого связывают с тем, что Зеленский не доверяет опытному дипломату, считая того "человеком Порошенко".

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