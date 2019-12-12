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США одобрили нового украинского посла - СМИ

Комментариев: 2
Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной.
Владимир Ельченко
Владимир Ельченко
 
Соединенные Штаты Америки дали предварительное согласие на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, сообщает в четверг, 12 декабря, ZN.UA. 
 
Уже четыре года как Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Его заменой на этой должности станет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.
 
Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.
 
Как известно, Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако до сих пор эта должность остается вакантной. 
 
По данным источников ZN.UA, представления, на основании которых со своих должностей были уволены Чалый и еще 10 дипломатов, подписал не министр иностранных дел Павел Климкин, а его заместитель Егор Божок. 
 
Увольнение Чалого связывают с тем, что Зеленский не доверяет опытному дипломату, считая того "человеком Порошенко". 
 
Напомним, накануне в США пояснили задержку военной помощи Украине.
 
Еще сообщалось, что американский президент Дональд Трамп готов срочно подписать оборонный бюджет с помощью для Украины в размере 300 млн долларов.
 

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Теги: США, посол, Дональд Трамп, Чалый, Ельченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    12.12.2019, 22:25
Оценка:  -2
bertal
Смешно. СШа одобрило)))
bertal    12.12.2019, 22:27
Оценка:  -1
bertal
а коренное население одобрило?
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