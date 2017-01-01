Убийство Шеремета. Что рассказало следствие

Правоохранители подозревают пять человек в убийстве журналиста Павла Шеремета, заказчиков преступления среди подозреваемых нет.

Убийство журналиста Павла Шеремета – одно из наиболее резонансных преступлений последних лет в Украине. Долгое время у следствия не было ни одного подозреваемого в убийстве журналиста.

В четверг, 12 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно сообщил о задержании подозреваемых по делу Шеремета. Затем состоялся специальный брифинг, в котором кроме Авакова приняли участие замглавы Нацполиции Евгений Коваль, президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Корреспондент.net собрал главное из того, что сообщило следствие по делу Шеремета.

Группировка

Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль назвал подозреваемыми в исполнении убийства Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Инну и Владислава Грищенко, а также Яну Дугарь.

По мнению следствия, взрывчатку под автомобиль Шеремета установила Кузьменко, а Антоненко, который проживает рядом с местом преступления с детства и хорошо знает местность, ей помогал.

В Нацполиции заявили, что Кузьменко и Антоненко – это именно та пара людей, которая попала на видео с камер наблюдения возле дома Шеремета. Идентифицировать их помогли специальные экспертизы и британский эксперт Айвон Бирч. В частности, он анализировал походки. Например, Антоненко на момент совершения преступления хромал после операции.

Яна Дугарь, которая сейчас является военнослужащей по контракту, выполняла роль разведчицы. По версии следствия, утром 15 июля и утром 18 июля ее зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления на улице Липинской. На одном из этих видео она фотографировала расположение камер на мобильный телефон. Позже Коваль уточнил, что телефон, вероятно, был без сим-карты, так как отследить его не удалось, несмотря на все усилия полиции.

Владислава Грищенко Коваль охарактеризовал как специалиста по взрывчатке, причастного к попытке совершения заказного убийства в Ивано-Франковской области. Причем, по информации следствия, при совершении этой попытки убийства использовалось почти такое же взрывное устройство, как и во время убийства Павла Шеремета.

Роль Инны Грищенко в совершении преступления Коваль не назвал вовсе. Он указал, что у нее есть «жесткие лидерские качества».

Кто все эти люди?

В целом их можно охарактеризовать, как причастных к боевым действиям на Донбассе людей, придерживающихся активных проукраинских взглядов.

Андрей Антоненко – рок-музыкант, фронтмен группы Riffmaster, сержант Сил специальных операций ВСУ. Самая известная песня Антоненко – "Тихо прийшов, тихо пішов", ее называют неофициальным гимном подразделения Сил специальных операций ВСУ. 21 октября 2014 года был отмечен за личное мужество и героизм, награжден орденом "За мужество" III степени.

Юлия Кузьменко — детский хирург в Охматдете. Во время АТО оказывала помощь военным. За последние годы стала владелицей дома и нескольких автомобилей. По вресии следствия, выражала радикальные взгляды в разговорах с близкими, говорила об обстреле Киева из Градов. Говорила также об убийстве жертвы, которая должна всколыхнуть общество, в частности обсуждала возможность убийства Маруси Звиробий или похищения ее детей.

Владислав Грищенко — ранее был шесть раз судим за вымогательство, мошенничество и грабежи. Находясь в СИЗО, рассказывал сокамернику, что «любую бомбу можно сделать за 15 минут».

Инна Грищенко — занималась активной деятельностью, связанной с помощью военным подразделениям. За время АТО приобрела две квартиры и автомобиль.

Яна Дугарь – военный медик.

Мотив

У следствия было несколько версий: ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные конфликтные ситуации, профессиональная деятельность Шеремета и дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица.

Основной версией выбрали - дестабилизацию ситуации в государстве. По словам Коваля, отрабатывая эту версию следствие изучало взрывы на всей территории Украины до и после убийства Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что у следствия есть "подверсии" мотива убийства журналиста.

Вопросы

Доказательная база – один из аргументов следствия состоит в том, что у Кузьменко и Антоненко в момент совершения преступления были выключены мобильные телефоны. «Именно в это время телефоны у подозреваемых были выключенными. Что для них вообще не характерно. Также следствие установило, что гражданин Антоненко носит одежду со специфическими принтами и даже больше, как раз в этот период хромал, поскольку перенес операцию на ноге», — подчеркнул Коваль.

А преступную группировку следствию удалось установить после того, как Кузьменко и Антоненко приходили на суд по супругам Грищенко.

Мотивы тоже не до конца ясны. Почему решили убивать именно Шеремета? Как его убийство дестабилизировала бы ситуацию в стране в разгар сезона отпусков?

Заказчики убийства не установлены.

В конце брифинга у президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова спросили, была ли договоренность о том, что Аваков останется на своей должности за быстрое раскрытие дела об убийстве Павла Шеремета. Зеленский и Аваков это отрицали.