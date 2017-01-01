Фигуранта "дела бронежилетов" для ВСУ отпустили под домашний арест

Судебное заседание длилось около часа, и судья, заслушав позиции стороны защиты и стороны обвинения, принял решение отправить фигуранта под домашний арест.

Фигуранту “дела бронежилетов”, начальнику управления контроля качества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Михаилу Каморянському изменили меру пресечения из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, решение принял Апелляционный суд Киева, пишет Укринформ.

Во время выступления Каморянский так же, как и первый заместитель начальника упомянутого управления Сергей Почтаренко, заявил, что не признает вину, поскольку всегда действовал в пределах своих полномочий и законы Украины не нарушал.

"Судебное заседание длилось около часа, и судья, заслушав позиции стороны защиты и стороны обвинения, принял решение отправить Михаила под домашний арест. Мы надеемся, что в конечном итоге будет честный приговор ", - сказал представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

Как известно, 5 ноября генерал-майору ВСУ, начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела были объявлены подозрения в поставках в войска некачественных бронежилетов.

В ГБР утверждают, что эти должностные лица совершили закупку 20 тысяч некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

Печерский суд 11 ноября избрал генерал-майору Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога 76 млн грн.

Затем суд избрал меры еще для трех подозреваемых. В частности, первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко присудили два месяца нахождения под стражей на гауптвахте с возможностью залога более 76 млн грн.

Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.