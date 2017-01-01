Зеленский: Минские соглашения нужно изменить

Передача границы под контроль Украины после выборов на Донбассе не является позицией нынешней власти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые положения минских соглашений необходимо изменить, хотя добиться этого будет сложно. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Глава государства подчеркнул, что не его команда подписывала "Минск", однако как представители власти они должны выполнять условия документа. При этом пункт о передаче границы под контроль Украины после проведения местных выборов на Донбассе не является позицией нынешнего руководства государства.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять, потому что передача границы под наш контроль после выборов - это точно не наша позиция. Это окончательное решение", - указал Зеленский.

Ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что никаких изменений минских договоренностей не будет и быть не может.

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