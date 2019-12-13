Президент ответил на слова Путина о "Сребренице"

Украинский лидер исключил резню на Донбассе после предоставления контроля над границей Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания российского лидера Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии на Донбассе контроль Киева над границей закончится уничтожением местных жителей – "новой Сребреницей". Об этом он рассказал 12 декабря в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

"Он (Путин – ред.) это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни (не будет – ред.), я именно так и сказал господину Путину", – заявил глава государства.

По словам президента, он указал Путину, что представляет власть, для которой человеческая жизнь – это главное.

"Я не знаю, с кем вы (Путин – ред.) до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу, но у нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь", – пояснил российскому коллеге Зеленский.

Напомним, после встречи нормандской четверки в Париже президент РФ заявил, что исключает передачу Киеву контроля над границей без предоставления гарантий безопасности для местных жителей.