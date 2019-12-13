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Следствие не ошиблось по делу Шеремета - Аваков

Комментариев: 1
Обвинения, предъявленные подозреваемым в исполнении убийства журналиста, обоснованы, подчеркнул глава МВД.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие не ошиблось при установлении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал 12 декабря в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1. 
 
"Мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения. На наш взгляд, обоснованные, и наши аргументы очень серьезные. Мы поэтому сделали беспрецедентный большой и подробный брифинг. Но у нас нет ответов на все вопросы. Это дело еще не завершено", - отметил глава МВД.
 
Аваков напомнил, что в расследовании участвовал "королевский эксперт Великобритании, человек номер один в мире по анализу фактов и видеизображений".
 
"Мы здесь достаточно обоснованы и убеждены, что мы не ошиблись", - подчеркнул министр.
 
При этом Аваков указал, что не может сказать все, что ему известно.
 
"На брифинге было едва ли 5-7%, может быть 10% информационных фактов, которые мы можем изложить. Думаю, что в этом деле будут еще новости и будет информация", - добавил он.
 
Аваков также отметил, что подозреваемые в убийстве Шеремета люди, которые были на войне, занимались волонтерством, не должны бросать тень на всех остальных настоящих патриотов Украины.
 
Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

Как сообщал Корреспондент.netПавел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

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Теги: расследование, Аваков, подозреваемые, Арсен Аваков, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    13.12.2019, 06:06
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВИДИМО СКОРО ПОСАДКА ХРЯКА И НАКАЗАНИЕ УБИЙЦ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ ?
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