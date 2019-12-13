Следствие не ошиблось по делу Шеремета - Аваков

Обвинения, предъявленные подозреваемым в исполнении убийства журналиста, обоснованы, подчеркнул глава МВД.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие не ошиблось при установлении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал 12 декабря в эфире ток-шоу Право на влад у на телеканале 1+1.

"Мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения. На наш взгляд, обоснованные, и наши аргументы очень серьезные. Мы поэтому сделали беспрецедентный большой и подробный брифинг. Но у нас нет ответов на все вопросы. Это дело еще не завершено", - отметил глава МВД.

Аваков напомнил, что в расследовании участвовал "королевский эксперт Великобритании, человек номер один в мире по анализу фактов и видеизображений".

"Мы здесь достаточно обоснованы и убеждены, что мы не ошиблись", - подчеркнул министр.

При этом Аваков указал, что не может сказать все, что ему известно.

"На брифинге было едва ли 5-7%, может быть 10% информационных фактов, которые мы можем изложить. Думаю, что в этом деле будут еще новости и будет информация", - добавил он.

Аваков также отметил, что подозреваемые в убийстве Шеремета люди, которые были на войне, занимались волонтерством, не должны бросать тень на всех остальных настоящих патриотов Украины.

Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

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