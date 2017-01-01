Итоги 12 декабря: Дело Шеремета и статус Донбасса

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент Зеленский на специальном брифинге по делу Павла Шеремета EPA/UPG

Названы подозреваемые в совершении убийства Павла Шеремета; Рада продлила закон об особом статусе Донбасса: News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также военный медик Яна Дугарь.

Правоохранители полагают, что основным мотивом убийства журналиста является дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

Глава МВД выразил уверенность, что следствие не ошиблось при установлении пяти подозреваемых. При этом он подчеркнул, что еще остаются вопросы и дело не завершено.

Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в частности, волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения “сакральной жертвы“, при этом упоминая известного волонтера Марусю Зверобой.



Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада на внеочередном заседании 12 декабря продлила закон об особом статусе Донбасса на год.

Президент анонсировал программу повышения пенсий

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство разработало стратегию повышения пенсий по возрасту и планирует выделить на ее реализацию в следующем году 13 миллиардов гривен.

По словам главы государства, увеличение выплат пенсионерам будет проходить постепенно. Первыми улучшения коснутся украинцев старше 80 лет.

Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Лидеры стран ЕС одобрили решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, решение об антироссийских мерах связано с выполнением минских соглашений.

Спасатели обнаружили тела всех пропавших во время пожара в Одессе

В ГСЧС сообщили, что под завалами сгоревшего одесского колледжа нашли тела 14 людей, которые считались пропавшими. Всего жертвами пожара стали 16 человек.

На данный момент идентифицированы тела 10 погибших.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram