На Донбассе сепаратисты продолжили обстрелы

Накануне сепаратисты обстреляли позиции украинских военных восемь раз. Потерь среди ВСУ в результате обстрелов зафиксировано не было.

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ восемь раз за предыдущие сутки Getty Images

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За сутки 12 декабря сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, пушки БМП и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в пятницу, 13 декабря.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил пять обстрелов: у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано три вражеских обстрела: у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал о плане "Б" для Донбасса. Отделение Донбасса стеной от остальной части Украины - крайняя мера, к которой глава государства пока не хочет прибегать.

Также были определены новые участки разведения на Донбассе. Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".

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