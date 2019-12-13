Дело Шеремета: Ночью обыски провели у волонтеров Акастеловых

Полиция изъяла флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Евгений на Евромайдане был замкомандира Первой сотни, Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами facebook

В ночь на 13 декабря правоохранители пришли с обысками в квартиру супругов волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Акастелов написал Facebook.

Евгений во время Революции достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях.

Читай также: “Убийцы Шеремета“ обсуждали “ликвидацию“ Маруси Зверобой

Обыск закончился около 5 утра. В комментариях к посту Евгения Акастелова Владимир Вербицкий пишет, что в помещение волонтеров “нагнали где-то около 20-ти черных масок с оружием“, из квартиры никого не выпускали.

По информации ТСН, в их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Утром в соцсетях появилось фото с обыска.

facebook

Читай также: Маруся Зверобой отреагировала на слова Кузьменко о “сакральной жертве“

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также военный медик Яна Дугарь.

Правоохранители полагают, что основным мотивом убийства журналиста является дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

Глава МВД выразил уверенность, что следствие не ошиблось при установлении пяти подозреваемых. При этом он подчеркнул, что еще остаются вопросы и дело не завершено.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram