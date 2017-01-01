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Зеленский опроверг информацию о полноценном интервью пропагандистам РФ

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Президент заявил, что ни о каком интервью не может быть речи.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому пропагандистскому телеканалу Россия1. 

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Об этом он заявил в ходе программы “Право на владу” на 1+1.

По словам Зеленского, после “нормандской встречи” в Париже 9 декабря он отвечал на вопросы журналистов. Однако вопросы российских пропагандистов он принципиально игнорировал.

Я не давал интервью телеканалу “Россия”. В Париже после “нормандской встречи”, где-то в 1:30 ночи, был пресс-подход. В коридоре журналистка у меня что-то спросила, я ей ничего не ответил, - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее пропагандисты заявили, что Зеленский впервые дал большое интервью российским СМИ. Анонс видео-интервью показали в эфире одного из российских телеканалов.

 

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Теги: Зеленский, интервью, пропагандисты
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