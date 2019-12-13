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Полковник ВСУ извинился за скандальное заявление о ветеранах АТО и наемниках "ЛДНР"

Комментариев: 3
В Генштабе заявили, что высказывания полковника есть “оценочными и субъективными“.
Скандальное заявление полковник ВСУ сделал 12 декабря во время круглого стола в Киеве
Скандальное заявление полковник ВСУ сделал 12 декабря во время круглого стола в Киеве
скриншот

Полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления военно-гражданского сотрудничества Александр Ноздрачев извинился за свои высказывания касательно быстрой реинтеграции украинских военных с военными российскими и пророссийскими боевиками.

Соответствующее видеон Ноздрачев опубликовал на своей странице в Facebook.

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“Сегодня, во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю“, - отметил полковник.

Ноздрачев добавил, что по его действиям уже назначено служебное расследование. Он, в свою очередь, готов понести наказание. Он говорит, что имеет патриотическую позицию, которая подтверждена действиями с первых дней войны. Вместе с тем, Ноздрачев заявил, что сказанное им не отражает то, что он хотел донести.

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Напомним, 12 декабря во время круглого стола в Киеве полковник ВСУ Александр Ноздрачев заявил, что “украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро“.

Позже в Генштабе заявили, что высказывания полковника есть “оценочными и субъективными“ и пообещали провести служебное расследование, о результатах которого сообщить дополнительно.

Как сообщалоось 12 декакбря, в сети опубликовали видео, где срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне.

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Теги: Донбасс, война, полковник, "ДНР", "ЛНР"
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Комментариев (4)
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Letohradek    13.12.2019, 10:10
Оценка:  +2
Letohradek
Лишить ссученных ублюдков, украинского гражданства, для начала реинтеграции.
Джо-кер    13.12.2019, 10:02
Оценка:  +1
Джо-кер
Пришлые Ваньки, из за поребрика должны уйти домой, на РФ. Технику могут нам оставить))). А вот с сепаратистами, собственно больными жителями Донецкой и Луганской области, воевавшими против Украины будет не легко. Отморозки, контуженные российской пропагандой выздоровеют не скоро((((.
ВыВсеВрети    13.12.2019, 10:11
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
их не так уж и много, нужно лечить кардинально!
Путин_xyйло    13.12.2019, 10:46
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Эти уже паЧпорта РФии получили. Сами сИбуЦа.
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