Полковник ВСУ извинился за скандальное заявление о ветеранах АТО и наемниках "ЛДНР"

В Генштабе заявили, что высказывания полковника есть “оценочными и субъективными“.

Полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления военно-гражданского сотрудничества Александр Ноздрачев извинился за свои высказывания касательно быстрой реинтеграции украинских военных с военными российскими и пророссийскими боевиками.

Соответствующее видеон Ноздрачев опубликовал на своей странице в Facebook.

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“Сегодня, во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю“, - отметил полковник.

Ноздрачев добавил, что по его действиям уже назначено служебное расследование. Он, в свою очередь, готов понести наказание. Он говорит, что имеет патриотическую позицию, которая подтверждена действиями с первых дней войны. Вместе с тем, Ноздрачев заявил, что сказанное им не отражает то, что он хотел донести.

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Напомним, 12 декабря во время круглого стола в Киеве полковник ВСУ Александр Ноздрачев заявил, что “украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро“.

Позже в Генштабе заявили, что высказывания полковника есть “оценочными и субъективными“ и пообещали провести служебное расследование, о результатах которого сообщить дополнительно.

Как сообщалоось 12 декакбря, в сети опубликовали видео, где срочники ВСУ исполнили русскую песню о войне в Чечне.

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