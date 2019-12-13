Зеленский об отмене показа Слуги народа в РФ: Я был очень удивлен

Владимир Зеленский заявил, что жалеет о снятии сериала с эфира, а также назвал это большой информационной ошибкой канала и местных властей.

Президент Владимир Зеленский высказал сожаление о том, что сериал Слуга народа с ним в главной роли сняли с показа российского канала ТНТ. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 в пятницу, 13 декабря.

Читай также: Кто кому Хубло. Конфуз со Слугой народа в РФ

Зеленский также отметил, что его в целом очень удивил этот случай, потому что с 2012 года студия Квартал 95 работала со шведской компанией Eccho Rights, которая купила все права компании на ее рейтинговый продукт, в частности, сериал Слуга народа.

Поэтому я, правда, был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании Eccho Rights. Как пропустили "Слугу народа". То есть ответ мы увидели. Пропустили, две серии показали и сняли с эфира, - указал он.

Читай также: Стало известно, какой фрагмент вырезали из Слуги народа в РФ

По его мнению, это "в целом большая информационная ошибка телеканала или власти, или той части власти, которая руководит информационной политикой в России".

Потому что показать две серии, и все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, точно посмотрят в Youtube, - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в РФ запретили сериал “Слуга народа” с Зеленским в главной роли. Сначала сериал показали, а потом запретили.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.