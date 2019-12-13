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Зеленский об отмене показа Слуги народа в РФ: Я был очень удивлен

Комментариев: 13
Владимир Зеленский заявил, что жалеет о снятии сериала с эфира, а также назвал это большой информационной ошибкой канала и местных властей.
Зеленский считает снятие Слуги народа с показа в России информационной ошибкой канала и российских властей
Зеленский считает снятие Слуги народа с показа в России информационной ошибкой канала и российских властей
Офис президента

Президент Владимир Зеленский высказал сожаление о том, что сериал Слуга народа с ним в главной роли сняли с показа российского канала ТНТ. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 в пятницу, 13 декабря.

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Зеленский также отметил, что его в целом очень удивил этот случай, потому что с 2012 года студия Квартал 95 работала со шведской компанией Eccho Rights, которая купила все права компании на ее рейтинговый продукт, в частности, сериал Слуга народа.

Поэтому я, правда, был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании Eccho Rights. Как пропустили "Слугу народа". То есть ответ мы увидели. Пропустили, две серии показали и сняли с эфира, - указал он.

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По его мнению, это "в целом большая информационная ошибка телеканала или власти, или той части власти, которая руководит информационной политикой в России".

Потому что показать две серии, и все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, точно посмотрят в Youtube, - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в РФ запретили сериал “Слуга народа” с Зеленским в главной роли. Сначала сериал показали, а потом запретили.

 

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Теги: сериалы, Владимир Зеленский, Слуга народа
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Комментариев (13)
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Путин_xyйло    13.12.2019, 10:44
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Отменили показ. Как же так? Ведь договорились!
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 10:33
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Я удивлен турпоездкой за государственный счет в Париж, когда Бубочка приехал туда за сутки до начала встречи и уехал через сутки после окончания. Я удивлен, что гавнокомандующий приехал в свой штаб с двумя автобусами охраны. Много чем удивлен.
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 10:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Мы смеялись, что Путин за границей в туалет с 6 охранниками ходил. А наш Бубочка в своей столице с двумя автобусами охраны перемещается. А нелохи проголосовали за мальчика на велосипеде.
Letohradek    13.12.2019, 10:27
Оценка:  +2
Letohradek
То есть крысеныш удивлен, что его лишили возможности наживаться на крови?
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 10:37
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Он не наживается. Он по приказу своего хозяина сдает Украину врагу. А хозяин за это кинет ему косточку. Все уже забыли как он и его команда унижались перед Беней, выпрашивая свой гонорар (от слова гонор).
tulchanin    13.12.2019, 10:17
Оценка:  -4
tulchanin
Да никто и не собирался показывать весь сериал, это по факту и была разовая акция по дискредитации Украины в глазах россиян. Мол вот Зе в комедийном сериале кривляется а вот он уже сидит с Макроном, Путиным и Меркел на переговорах, и как можно было его выбрать президентом ?
Lyonya-Space    13.12.2019, 10:33
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Самоваров, лучше расскажи как вы могли несколько раз выбирать пуйла после серии терактов против мирных жителей своей страны (взрывы домов)?
tulchanin    13.12.2019, 10:42
Оценка:  -3
tulchanin
Ох, балбес.... это то здесь причем ?
ЗаУкраїну    13.12.2019, 10:10
Оценка:  -5
ЗаУкраїну
тебе-шут гороховый, еще долго придется удивляться в этой жизни. Ты бы лучше быстрее с Донбассом определялся, войну заканчивал. И хероев с хряками сажал бы быстрее.
Lyonya-Space    13.12.2019, 10:12
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Войну заканчивать должен её начинать и подогрева ель, твоё "солнцеликое" пуйло!
Lyonya-Space    13.12.2019, 10:13
Оценка:  +2
Lyonya-Space
... начинатель и подогреватель...
Джо-кер    13.12.2019, 10:03
Оценка:  +2
Джо-кер
Путин срет в штаны от самой мысли, что его может подсидеть Галустян)))).
Lyonya-Space    13.12.2019, 10:11
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Та не, в раше самый авторитетный - Петросян.
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