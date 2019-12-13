В Одессе разоблачили очередного интернет-агитатора

Злоумышленник разжигал межнациональную вражду в информационном пространстве соцсетей.

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В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На персональной странице российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и разжигал межнациональную вражду.

Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

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В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось, 2 декабря также в Одессе разоблачили интернет-сепаратиста, который агитировал за “ОНР“.

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