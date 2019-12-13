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В Одессе разоблачили очередного интернет-агитатора

Комментариев: 5
Злоумышленник разжигал межнациональную вражду в информационном пространстве соцсетей.
Злоумышленнику сообщили о подозрении
Злоумышленнику сообщили о подозрении
ssu.gov.ua

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В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На персональной странице российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и разжигал межнациональную вражду.

Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

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В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось, 2 декабря также в Одессе разоблачили интернет-сепаратиста, который агитировал за “ОНР“.

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Теги: соцсети, агитатор, провокатор, Одесса
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Комментариев (5)
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alex-zol    13.12.2019, 10:22
Оценка:  +1
alex-zol
Самые главные разжигатели-это псевдо-поцреоты в камуфляжах с и с грязными волосами.
alex-zol    13.12.2019, 10:23
Оценка:  +1
alex-zol
ну и конечно же журналЫсты-трехрублевщики!!!
farfalle    13.12.2019, 10:20
Оценка:  -1
farfalle
Ахаха, а Цензор за разжигание не хотят закрыть? )))
Letohradek    13.12.2019, 10:16
Оценка:  -1
Letohradek
Ссученных ублюдков надо лишать свободы! И на долгие сроки. Людьми этот предательский сброд уже не станет!
farfalle    13.12.2019, 10:20
Оценка:  -1
farfalle
Обязательно вас посадим, рагули. Закроем вам рот
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