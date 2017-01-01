В Николаеве задержали охранника-педофила

31-летний житель Николаева совершил интимные действия с 6-летним мальчиком.

12 декабря, около 19.00, в полицию Николаева обратились родители ребенка и рассказали про растление их сына. Об этом сообщает пресс-центр Николаевской полиции.

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Родители с ребенком приехали в гости к семье злоумышленника. Пока они общались, мужчина, имеющий проблемы с психическим здоровьем, увел мальчика. Позже он совершил с ним развратные действия. Ребенок сразу же рассказал обо всем родителям.



Приехавшие по вызову правоохранители отыскали злоумышленника на месте его работы. Он работал охранником на одной из строек неподалеку.



Задержанному мужчине грозит тюремное наказание на срок от 5 до 10 лет (статья 153, часть 4 ККУ «Сексуальное насилие»).



Напомним, на Харьковщине педофил получил срок за развращение 7-летнего ребенка.

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