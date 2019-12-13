“Это не очень хорошо для здоровья”: Дубилет раскритиковал работу роддомов

Министр навел интересную статистику.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заинтересовался данными о рождаемости в Украине, и неожиданно обнаружил странный тренд.

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Об этом министр написал на своем Telegram-канале.

Дубилет обнародовал график, который говорит о статистике рождаемости детей в Украине еще со времен СССР. Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье.

О чем это говорит? Как мне объясняют эксперты и молодые родители, врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение, - сообщил Дубилет.

По словам министра, эта статистка его очень пугает, ведь такие манипуляции врачей-аккушеров не являются полезними для маленького ребенка.

Статистика Телеграм Д.Дубилета

Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям, - добавил министр.

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Напомним, Дубилет ответил, когда уйдет из политики. Министр спрогнозировал, что не задержится в Кабмине на 5 лет.

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