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“Это не очень хорошо для здоровья”: Дубилет раскритиковал работу роддомов

Комментариев: 1
Министр навел интересную статистику.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
tsn.ua

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заинтересовался данными о рождаемости в Украине, и неожиданно обнаружил странный тренд.

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Об этом министр написал на своем Telegram-канале.

Дубилет обнародовал график, который говорит о статистике рождаемости детей в Украине еще со времен СССР. Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье.

О чем это говорит? Как мне объясняют эксперты и молодые родители, врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение, - сообщил Дубилет.

По словам министра, эта статистка его очень пугает, ведь такие манипуляции врачей-аккушеров не являются полезними для маленького ребенка.

Статистика
Статистика
Телеграм Д.Дубилета

Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям, - добавил министр.

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Напомним, Дубилет ответил, когда уйдет из политики. Министр спрогнозировал, что не задержится в Кабмине на 5 лет.

 

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Теги: Дубиле, роддом, кесарево сечение, операция
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 10:40
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Роды - это не болезнь. Роды - естественный физиологический процесс. И в больнице это все должно происходить в исключительных случаях при серьезной патологии. Кстати, в российской империи родильные дома были созданы для бездомных, чтобы те не рожали на улице. При советской власти туда загнали ВСЕХ.
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