"Омерзительное чувство": Мать Шеремета прокомментировала версию следствия

Людмила Шеремет подчеркнула - важно, чтобы не пострадали невиновные люди.

Мать погибшего от взрыва в Киеве журналиста Павла Шеремета Людмила Станиславовна прокомментировала новые подробности расследования дела об убийстве ее сына.

Об этом она сообщила в интервью “Стране“.

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По ее словам, она смотрела вчерашний брифинг правоохранителей и констатировала “волю президента“ на расследование дела. “А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык…“, - добавила она, говоря о записях разговоров подозреваемых.

“Такое у меня омерзительное чувство, что есть вообще такие люди. Я не связываю это со своим сыном, потому что нет доказательств пока еще никаких. Это должны решать правоохранительные органы“, - отметила Людмила Шеремет.

Отвечая на вопрос, убедили ли ее факты, озвученные силовиками, мать журналиста сказала, что “просто слушала“.

“Главное, чтобы их эти доказательства удовлетворяли. Но самое страшное - чтобы не пострадали невинные люди. Мне это небезразлично“, - подчеркнула она.

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“Самое же слабое место в версии следователей - мотив. Как утверждают в полиции, Шеремет был убит с целью “дестабилизации ситуации в стране“. Однако совершенно непонятно, как именно смерть Шеремета должна была эту дестабилизацию вызвать, почему это должен был стать именно Шеремет, далеко не самый известный в Украине журналист, и самое главное - зачем подозреваемым в 2016 году была нужна эта дестабилизация. В записях разговоров подозреваемых, обнародованных следствием, говорится о событиях последних месяцев, когда президентом уже был Зеленский, и желание поднять против него Майдан еще можно объяснить непопулярностью комика среди патриотов, но в случае с 2016 годом эта логика совсем не работает“, - анализирует ситуацию Деловая столица.

Журналисты отмечают, что выдвинутые подозрения в отношении ветеранов АТО и волонтеров стали очередным фактором усиления раскола в украинском обществе и конфликта между нынешней властью и патриотической общественностью.

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“Разумеется, результатам расследования сегодня верят разве что Андрей Портнов, который не скрывает своего ликования, и другие подобные ему личности. В патриотическом сообществе, которое пытается отойти от шока, вырисовывается совершенно другая картина. Там считают, у Зеленского сознательно дискредитируют добровольческое и волонтерское движение, в качестве мести за уже состоявшиеся акции протеста и с целью избавиться от организованной силы, которая может представлять угрозу его власти“, - пишет издание.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании пяти подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко (псевдоним “Лиса“), сержант ВСУ Яна Дугар, а также супруги Инна (“Пума“) и Владислав (“Буча“) Грищенко.

Правоохранители полагают, что основным мотивом убийства журналиста является дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

Глава МВД выразил уверенность, что следствие не ошиблось при установлении пяти подозреваемых. При этом он подчеркнул, что еще остаются вопросы и дело не завершено.

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