Во Львове полицейский вымогал у студентов $4 тыс. взятки

Деньги вымогали "за непривлечение".

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его близкого родственника во время получения ими взятки от студентов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читай также: Десяток поляков избили 9 украинских школьников

Правоохранитель в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки оплатить $4 тыс. неправомерной выгоды за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство. В случае отказа полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и заключением.

Злоумышленников задержали во время получения взятки.

Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось 5 декабря, Госпогранслужба подсчитала сумму предложенных за год взяток.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram