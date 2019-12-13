Богдан заявил, что протесты на Майдане вредили “нормандскому саммиту”

По словам главы ОП, Путин вспоминал протесты.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что акции на Майдане перед переговорами в Париже вредили Зеленскому и украинской делегации в целом.

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Об этом Богдан рассказал в эфире телепередачи “Право на владу” на 1+1.

Андрей Богдан подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время "нормандской встречи" дважды упоминал акции на Майдане Независимости.

Во время этой дискуссии президент Российской Федерации господин Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент в нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования, - сказал Богдан.

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Напомним, митингующие ночевали в палатках под Офисом президента. Участники акции Варта на Банковой ночевали в палатках, разбитых перед зданием Офиса президента. Сейчас к ОПУ приходят новые люди.

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