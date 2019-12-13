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Богдан заявил, что протесты на Майдане вредили “нормандскому саммиту”

Комментариев: 5
По словам главы ОП, Путин вспоминал протесты.
Богдан рассказал о проблемах в Париже
Богдан рассказал о проблемах в Париже
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Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что акции на Майдане перед переговорами в Париже вредили Зеленскому и украинской делегации в целом.

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Об этом Богдан рассказал в эфире телепередачи “Право на владу” на 1+1.

Андрей Богдан подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время "нормандской встречи" дважды упоминал акции на Майдане Независимости.

Во время этой дискуссии президент Российской Федерации господин Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент в нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования, - сказал Богдан.

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Напомним, митингующие ночевали в палатках под Офисом президента. Участники акции Варта на Банковой ночевали в палатках, разбитых перед зданием Офиса президента. Сейчас к ОПУ приходят новые люди.

 

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Теги: Зеленский, Париж, Путин, Богдан, протесты на Майдане
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Комментариев (5)
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Woodbrother    13.12.2019, 12:18
Оценка:  +2
Woodbrother
Клоуны у власти-горе для страны.
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 12:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти.
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:06
Оценка:  -1
Л_о_л_а
Посадите спонсора этих скачек- Пэдро Рваныйносок и майданы прекратятся
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 11:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А то, что он в Париже рожу на камеру корчил ничему не вредило?
Sancho-s    13.12.2019, 11:45
Оценка:  -1
Sancho-s
Плохому танцору....
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