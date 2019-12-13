Зеленский ответил Путину: "А у нас газопровод"

Зеленский отреагировал на детский стих про газ.

Владимир Зеленский отреагировал на детский стих, который процитировал Владимир Путин на Нормандском саммите. Президент Украины ответил на слова Путина во время ток-шоу “Право на Владу“ на 1+1 вечером 12 декабря.

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“А у нас в квартире газ. А у вас?“ - привела слова Путина ведущая Наталья Мосейчук. “А у нас газопровод. В этом и баланс“ - отшутился Зеленский.

Цитата президента про газ - на 22 минуте видео

Напомним, президент РФ Владимир Путин прочитал детский стих во время брифинга по итогам “нормандских переговоров“ в Елисейском дворце в Париже.

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