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Зеленский ответил Путину: "А у нас газопровод"

Комментариев: 3
Зеленский отреагировал на детский стих про газ.
Владимир Зеленский на "Право на владу"
Владимир Зеленский на "Право на владу"
скриншот видео

Владимир Зеленский отреагировал на детский стих, который процитировал Владимир Путин на Нормандском саммите. Президент Украины ответил на слова Путина во время ток-шоу “Право на Владу“ на 1+1 вечером 12 декабря. 

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“А у нас в квартире газ. А у вас?“ - привела слова Путина ведущая Наталья Мосейчук. “А у нас газопровод. В этом и баланс“ - отшутился Зеленский.

Цитата президента про газ - на 22 минуте видео

Напомним, президент РФ Владимир Путин прочитал детский стих во время брифинга по итогам “нормандских переговоров“ в Елисейском дворце в Париже.

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Теги: Зеленский, Путин, Право на владу
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Комментариев (4)
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Letohradek    13.12.2019, 12:25
Оценка:  0
Letohradek
Что ж ты гнида, на пресс-конференции свой язык из своего гузна не рисковал достать и блеснуть стишком о трубопроводе?
Колишній-східняк    13.12.2019, 12:10
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А я бы еще добавил - а у нас водопровод, вот! Это такой канал, без которого в Крыму всё пересохнет и даже в туалетах нечем смыть будет. Я припоминаю свои посещения этого полуострова, когда туда еще доходила вода, так там тогда не каждый раз она в водопроводах была. Даже в Симферополе и Севастополе.
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 11:49
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
«От трех трясется земля, четырех она не может носить: Раба, когда он делается царем, Глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Книга притчей Соломоновых Гл. 30, стихи 21-23
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 11:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Удивительно, но Бубочка сумел собрать в себе все 4 беды.
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