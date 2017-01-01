Под Харьковом взрывом петарды школьнику оторвало палец

Сейчас состояние 9-летнего мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.

В селе Мурафа Краснокутского района Харьковской области 12 декабря ученик 3-го класса получил травматическую ампутацию пальца руки из-за взрыва петарды, которую сам зажег.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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Бригадой скорой медицинской помощи мальчика с травмами госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего жителя села Оленевка врачи оценивают как удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что травму мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до начала занятия без присутствия учителя и одноклассников.

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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось 26 сентября. под Одессой взрывом петарды мальчику оторвало пальцы на руке.

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