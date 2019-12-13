“Господин Зеленский едет”: кортеж президента парализовал центр Киева

Сеть возмутило видео с кортежем президента.

В сети появилось новое видео с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Из-за передвижения гаранта остановили движение в самом центре Киева - возле Украинского дома.

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Об этом в Instagram блогер vika.d.evil.

Девушка возмутилась, что кортеж Зеленского устроил транспортный коллапс в центре Киева.

Господин Зеленский едет. Где еще братва? - возмутилась девушка.

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На видеоролике видно, что в кортеже Зеленского более 10 авто. Кроме того, президента сопровождают полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

Из-за передвижения Зеленского вчера вечером домой не могли попасть сотни киевлян.

Напомним, кортеж Зеленского разгневал пользователей сети. В сети активно комментируют вчерашний инцидент с кортежем президента.

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