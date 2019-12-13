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“Господин Зеленский едет”: кортеж президента парализовал центр Киева

Комментариев: 5
Сеть возмутило видео с кортежем президента.
Кортеж Зеленского разгневал сеть
Кортеж Зеленского разгневал сеть
скриншот

В сети появилось новое видео с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Из-за передвижения гаранта остановили движение в самом центре Киева - возле  Украинского дома.

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Об этом в Instagram блогер vika.d.evil.

Девушка возмутилась, что кортеж Зеленского устроил транспортный коллапс в центре Киева.

Господин Зеленский едет. Где еще братва? - возмутилась девушка.

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На видеоролике видно, что в кортеже Зеленского более 10 авто. Кроме того, президента сопровождают полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

Из-за передвижения Зеленского вчера вечером домой не могли попасть сотни киевлян.

Напомним, кортеж Зеленского разгневал пользователей сети. В сети активно комментируют вчерашний инцидент с кортежем президента.

 

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Теги: Зеленский, Киев, кортеж
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Комментариев (6)
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Woodbrother    13.12.2019, 12:24
Оценка:  0
Woodbrother
Клоун своим кортежем переплюнул всех наших бывших президентов вместе взятых. Понты за деньги избирателей - это реально круто.
FPN    13.12.2019, 12:15
Оценка:  0
FPN
ОГРОМНАЯ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ И КИНО!!!!
ОСОБЕННО ДЕПУТАТЫ ОТ СЛУГИ, ТАКАЯ КОДЛА ОТПЕТЫХ ПРОХОДИМЦЕВ И УГОЛОВНИКОВ!!!!!
pol1502    13.12.2019, 12:11
Оценка:  -1
pol1502
Брехня, уже было опровержение! Это был кортеж президента Грузии, Зеленый с полицией не ездит
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 12:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Служанка стала госпожей,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!

Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку -- криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: "Ты прав!"
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 12:06
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится -- и друзей,
И близких, и врагов.
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 12:14
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Когда не надо -- он упрям,
Когда не надо -- слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
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