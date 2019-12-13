“Господин Зеленский едет”: кортеж президента парализовал центр Киева
В сети появилось новое видео с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Из-за передвижения гаранта остановили движение в самом центре Киева - возле Украинского дома.
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Об этом в Instagram блогер vika.d.evil.
Девушка возмутилась, что кортеж Зеленского устроил транспортный коллапс в центре Киева.
Господин Зеленский едет. Где еще братва? - возмутилась девушка.
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На видеоролике видно, что в кортеже Зеленского более 10 авто. Кроме того, президента сопровождают полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.
Из-за передвижения Зеленского вчера вечером домой не могли попасть сотни киевлян.
Напомним, кортеж Зеленского разгневал пользователей сети. В сети активно комментируют вчерашний инцидент с кортежем президента.
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ОСОБЕННО ДЕПУТАТЫ ОТ СЛУГИ, ТАКАЯ КОДЛА ОТПЕТЫХ ПРОХОДИМЦЕВ И УГОЛОВНИКОВ!!!!!
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку -- криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: "Ты прав!"
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится -- и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо -- слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.