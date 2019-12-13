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В Германии надеются, что в Украине "больше не будут умирать и стрелять"

Комментариев: 1
Режим прекращения огня на Донбассе "должен сохраниться до конца года и продолжаться вечно" выразил надежду глава МИДа Германии Хайко Маас.
Глава МИДа Германии Хайко Маас
Глава МИДа Германии Хайко Маас
twitter.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду, что огонь на Донбассе наконец-то прекратится и наступит долгожданный мир, к которому стремятся все участки “нормандского саммита“, перемирие должно сохраниться до конца года и продолжаться вечно. Об этом он пишет в Twitter

Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять. Ведь даже в день “нормандского саммита“ погибли три украинских бойца, - напомнил глава МИДа Хайко Маас.

Хайко Маас
Хайко Маас
twitter.com

Напомним, у медсестры Яны Дугарь нашлось алиби на момент убийства Шеремета

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Теги: нормандский саммит, Донбасс
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Комментариев (1)
Woodbrother    13.12.2019, 12:15
Оценка:  +2
Woodbrother
А что, уже не стреляют ? Привезите Хайко Мааса на передовую.
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