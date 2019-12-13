В Германии надеются, что в Украине "больше не будут умирать и стрелять"

Режим прекращения огня на Донбассе "должен сохраниться до конца года и продолжаться вечно" выразил надежду глава МИДа Германии Хайко Маас.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду, что огонь на Донбассе наконец-то прекратится и наступит долгожданный мир, к которому стремятся все участки “нормандского саммита“, перемирие должно сохраниться до конца года и продолжаться вечно. Об этом он пишет в Twitter.

Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять. Ведь даже в день “нормандского саммита“ погибли три украинских бойца, - напомнил глава МИДа Хайко Маас.

Хайко Маас twitter.com

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