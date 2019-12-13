"Такие овцы есть в любом стаде": Аваков рассказал о тех, кто нажился на войне

Министр МВД прокомментировал позиции тех военных и волонтеров, которые нажились на войне (приобрели недвижимость, авто).

Министр МВД Арсен Аваков прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в прямом эфире программы Право на власть на 1+1.

Читай также: Аваков рассказал о компромиссе по “народной милиции“ “ЛДНР“

“Все, что произошло, люди, которые получили обвинения, которые тоже были на войне, были волонтерами, - хотя кое-кто наживал там дома и машины на этом “бизнесе“, как это ни грустно, - то такие овцы есть в каждом стаде“, - подчеркнул он.

По мнению Авакова, не все военные и волонтеры плохие, однако существует разница между патриотами и “людьми с нарушенной психикой“.

Читай также: “Омерзительное чувство“: Мать Шеремета прокомментировала версию следствия

Напомним, по делу Шеремета были задержаны: артист Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, военный медик Яна Дугарь. Также под подозрением находятся еще два человека, однако пока без процессуального статуса. Это Владислав и Инна Грищенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram