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"Такие овцы есть в любом стаде": Аваков рассказал о тех, кто нажился на войне

Комментариев: 9
Министр МВД прокомментировал позиции тех военных и волонтеров, которые нажились на войне (приобрели недвижимость, авто).
Министр МВД Арсен Аваков
Министр МВД Арсен Аваков
Скриншот

Министр МВД Арсен Аваков прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в прямом эфире программы Право на власть на 1+1.

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“Все, что произошло, люди, которые получили обвинения, которые тоже были на войне, были волонтерами, - хотя кое-кто наживал там дома и машины на этом “бизнесе“, как это ни грустно, - то такие овцы есть в каждом стаде“, - подчеркнул он.

По мнению Авакова, не все военные и волонтеры плохие, однако существует разница между патриотами и “людьми с нарушенной психикой“.

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Напомним, по делу Шеремета были задержаны: артист Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, военный медик Яна Дугарь. Также под подозрением находятся еще два человека, однако пока без процессуального статуса. Это Владислав и Инна Грищенко.

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Теги: Аваков, волонтеры, военные, патриоты, преступники
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Комментариев (9)
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FPN    13.12.2019, 12:21
Оценка:  0
FPN
ЭТО ОГРОМНАЯ ОТАРА!!!!!!!
Путин_xyйло    13.12.2019, 12:16
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Космолот, знаете?
КимЧенПых    13.12.2019, 12:14
Оценка:  +2
КимЧенПых
кто бы говорил блеать
Woodbrother    13.12.2019, 12:13
Оценка:  +2
Woodbrother
Как там дело поживает про наживу на рюкзаках ?
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:11
Оценка:  -4
Л_о_л_а
потрусить бы всех этих , так называемых, волонтеров, на предмет - чем владели до майдауна и чем - после...
Woodbrother    13.12.2019, 12:14
Оценка:  +1
Woodbrother
Никто не нажился. Странно да
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:18
Оценка:  -1
Л_о_л_а
брифинг смотрел? вижу, что нет...посмотри и узнаешь кто нажился....
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 12:04
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Про рюкзачки расскажи.
Путин_xyйло    13.12.2019, 12:13
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Бревнышко в глазу ему явно не мешает
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