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Военные дали позитивную характеристику подозреваемому в убийстве Шеремета

Комментариев: 1
Андрей Антоненко проходит службу в ССО с июля 2017 года.
Обвиняемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко
Обвиняемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко
Андрей Антоненко/Facebook

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, а в командовании ССО с июня 2019 года. Об этом сообщается на странице ССО в Facebook. 

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Также отмечается, что руководство ССО готово способствовать проведению объективного расследования и предоставлять правоохранителям необходимую информацию.



Напомним, по версии следствия, машину Павла Шеремета минировала детский хирург и волонтер ВСУ Юлия Кузьменко, помогал ей в этом музыкант Андрей Антоненко.

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Теги: Антоненко убийство Шеремета, ССО
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Комментариев (2)
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FPN    13.12.2019, 12:17
Оценка:  -1
FPN
ИСТОРИЯ ЗНАЕТ МАССУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ!!!!
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:12
Оценка:  -1
Л_о_л_а
и что? стерненко вон в ВУЗах выступает и что он перестал быть убийцей?
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