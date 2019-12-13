Военные дали позитивную характеристику подозреваемому в убийстве Шеремета

Андрей Антоненко проходит службу в ССО с июля 2017 года.

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, а в командовании ССО с июня 2019 года. Об этом сообщается на странице ССО в Facebook.

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Также отмечается, что руководство ССО готово способствовать проведению объективного расследования и предоставлять правоохранителям необходимую информацию.





Напомним, по версии следствия, машину Павла Шеремета минировала детский хирург и волонтер ВСУ Юлия Кузьменко, помогал ей в этом музыкант Андрей Антоненко.

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