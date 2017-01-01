В Киеве задержали "минера" метро: Хулигану грозит 6 лет тюрьмы

По факту инцидента начато уголовное производство.

Правоохранители задержали "минера" станции метро "Нивки" в Киеве. Задержанный оказался ранее судимым за убийство и хранение наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили личность псевдоминера и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний житель города Чернигова, ранее судимый за убийство и хранение наркотиков", - рассказал начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель.

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Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения. “Шутнику“ грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось 5 октября, лжеминер из Харьковской области получил три года тюрьмы.

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