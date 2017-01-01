Под Днепром во дворе частного дома взорвалась граната

Фрагменты гранаты РГД-5 изъяли на экспертизу.

Никто из людей не пострадал militaryarms

В городе Синельниково Днепропетровской области взорвалась граната.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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"Вечером 12 декабря неизвестные бросили во двор частного домовладения гранату, которая взорвалась повредив ограждение. Никто из жильцов дома не пострадал, хотя в тот момент в доме находилась хозяйка с дочерью", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Начато досудебное расследование.

Как сообщалось 22 ноября, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.

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