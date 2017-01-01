Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Днепром во дворе частного дома взорвалась граната

Комментариев: 0
Фрагменты гранаты РГД-5 изъяли на экспертизу.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
militaryarms

В городе Синельниково Днепропетровской области взорвалась граната.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Читай также: В Харькове повесили гранату на двери офиса политпартии

"Вечером 12 декабря неизвестные бросили во двор частного домовладения гранату, которая взорвалась повредив ограждение. Никто из жильцов дома не пострадал, хотя в тот момент в доме находилась хозяйка с дочерью", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Начато досудебное расследование.

Как сообщалось 22 ноября, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: взрыв, граната, РГД, Днепропетровская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь