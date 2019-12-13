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Найем объяснил, почему не будет защищать подозреваемых в деле Шеремета

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Несмотря на сомнительность доказательной базы, представленной МВД, Маси Найем имеет личные причины не защищать подозреваемых в этом деле.
Известный украинский адвокат Маси Найем
Известный украинский адвокат Маси Найем
Маси Найем / Фейсбук

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Известный украинский адвокат Маси Найем – брат журналиста и политика Мустафы Найема – отказался представлять интересы задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причины отказа правозащитник объяснил на своей странице в Фейсбук.

Мы привыкли доверять Клиенту. Когда я и наши адвокаты работают над делом, то мы ищем любые возможные законные способы защитить его. В деле убийства Паши Шеремета я бы не смог это делать так же хорошо, потому что все время ставил бы под сомнение свои действия, так как с первого дня убийства Паши символом возврата к миру для меня стал момент, когда найдут и накажут убийц. И мне сложно было бы смотреть в глаза как своим Клиентам, так и дочери Паши или его маме. А это рано или поздно случилось бы в суде, - написал Найем.

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В то же время адвокат заявил, что не верит обвинениям, представленным вчера министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским, и сомневается в виновности подозреваемых:

Мне кажется, что при наличии хорошей доказательной базы не стали бы первые лица государства давить своим авторитетом на мнение общества. Они бы просто показали убедительные доказательства. Я не верю в мотив. Больше дестабилизирует общество такие вот выходки первых лиц государства, — пишет адвокат.

Напомним, вчера руководство МВД совместно с президентом Зеленским представило результаты следствия по убийству Павла Шеремета. Главными подозреваемыми названы ветераны и волонтеры АТО, а их мотив якобы состоял в дестабилизации страны.

 

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Теги: Маси Найем, адвокат, убийство Шеремета, Аваков, Зеленский, полиция, доказательства
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Комментариев (1)
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:23
Оценка:  0
Л_о_л_а
хитропопый туркмен слился...
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