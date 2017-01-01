Кучма пересел на новый Mercedes за полмиллиона долларов - СМИ

Кортеж второго президента Украины состоит из трех автомобилей.

В центре столицы был замечен обновленный кортеж второго президента Украины Леонида Кучмы. Теперь он ездит на Mercedes-Benz S600 Guard W222. Соответствующие фото опубликованы в Instagram, пишет Обозреватель.

Читай также: Знакомимся с новым Кабмином: На каких авто ездят члены правительства Гончарука

Данный автомобиль является особо защищенной версией немецкого седана. Ранее Кучма передвигался на Mercedes S-Class W221. Прежним авто второй президент пользовался 12 лет.

Фото обновленного кортежа Леонида Кучмы vehicles.exclusive, instagram.com

Читай также: На чем ездят политики: Автомобили Арсения Яценюка

По информации СМИ, стоимость данного автомобиля составляет 500 тысяч долларов. Журналисты допускают, что авто могло выделить государство, так как Кучма сейчас является главой контактной группы по урегулировании вопросов по Донбассу.

Фото обновленного кортежа Леонида Кучмы vehicles.exclusive, instagram.com

Ранее сообщалось о том, на каких автомобилях ездит Юлия Тимошенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram