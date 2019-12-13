В деле Шеремета может появиться еще один подозреваемый

Спикер сообщества InformNapalm опасается, что его дружба с одним из задержанных, а также активная проукраинская позиция могут стать причиной ареста.

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Спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук опасается, что также может быть задержан по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Свои опасения активист изложил на собственной странице в Facebook.

Я утром узнал, что мне шьют дело по очень интересной статье. И, возможно, скоро придут и за мной... Поэтому не удивляйтесь, - написал он.

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По словам активиста, поводом для его ареста могут стать дружба с уже задержанным подозреваемым в деле Шеремета Андреем Антоненко, наличие у него коллекции огнестрельного оружия и ножей, а также библиотеки военной литературы.

А еще — я не молчу. И я говорю и пишу прямо о непрофессиональности… в СБУ, о том, как копы стали „мусорами“, как разрушается наше государство, как волонтеры стали угрозой для нынешнего президента, — написал Макарук.

Напомним, вчера руководство МВД совместно с президентом Зеленским представило результаты следствия по убийству Павла Шеремета. Главными подозреваемыми названы ветераны и волонтеры АТО, а их мотив якобы состоял в дестабилизации страны.

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