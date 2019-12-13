Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В деле Шеремета может появиться еще один подозреваемый

Комментариев: 8
Спикер сообщества InformNapalm опасается, что его дружба с одним из задержанных, а также активная проукраинская позиция могут стать причиной ареста.
Спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук
Спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук
Mykhailo Makaruk / Фейсбук

Читай также: У медсестры Яны Дугарь нашлось алиби на момент убийства Шеремета

Спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук опасается, что также может быть задержан по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Свои опасения активист изложил на собственной странице в Facebook.

Я утром узнал, что мне шьют дело по очень интересной статье. И, возможно, скоро придут и за мной... Поэтому не удивляйтесь, - написал он.

Читай также: "Убийцы Шеремета" обсуждали "ликвидацию" Маруси Зверобой

По словам активиста, поводом для его ареста могут стать дружба с уже задержанным подозреваемым в деле Шеремета Андреем Антоненко, наличие у него коллекции огнестрельного оружия и ножей, а также библиотеки военной литературы.

А еще — я не молчу. И я говорю и пишу прямо о непрофессиональности… в СБУ, о том, как копы стали „мусорами“, как разрушается наше государство, как волонтеры стали угрозой для нынешнего президента, — написал Макарук.

Напомним, вчера руководство МВД совместно с президентом Зеленским представило результаты следствия по убийству Павла Шеремета. Главными подозреваемыми названы ветераны и волонтеры АТО, а их мотив якобы состоял в дестабилизации страны.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: убийство Шеремета, InformNapalm, подозреваемый, активист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:23
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Достаточно поставить Авакова министром МВД!
Woodbrother    13.12.2019, 13:10
Оценка:  +5
Woodbrother
Что бы превратить полицейских в мусоров достаточно было 7 месяцев власти тупого клоуна.
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:07
Оценка:  +4
Путин_xyйло
А где остальные кацапские шавки-"комментаторы"?
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:49
Оценка:  -5
Л_о_л_а
на воре и шапка горит...
kapablankas    13.12.2019, 12:49
Оценка:  -1
kapablankas
НУ ТАК НА ТРАМВАЙ И К ДЕДУ ЛУКЬЯНУ

ДОБРОВОЛЬНО
alex-zol    13.12.2019, 12:43
Оценка:  0
alex-zol
Всех вас, ебучих арийцев под шконки.
Woodbrother    13.12.2019, 13:10
Оценка:  +3
Woodbrother
Арийцы- это индусы. Причем тут Индия ?
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:22
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Ну а пиндосы - греки, но отдуваются амеры почемутА...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь