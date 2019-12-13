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“Козлов отпущения не искали”: В МВД рассказали о деле Шеремета

Комментариев: 7
Советник рассказал, почему всплыло дело Шеремета.
В МВД прокомментировали дело Шеремета
В МВД прокомментировали дело Шеремета
Радио Свобода

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко рассказал, что МВД исключает возможность фальсификаций в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета.

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Об этом он рассказал в комментарии Обозревателю.

По его словам, “если бы следователи искали козлов отпущения, то это были бы люди из менее резонансной среды”. Задержания по делу об убийстве Павла Шеремета являются закономерным итогом расследования.

Варченко также ответил на вопрос о том, почему брифинг Нацполиции по этому делу состоялся именно 12 декабря.

Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не позавчера, почему не завтра… Это вопрос, который не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козлов отпущения" - то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, которая стимулирует дополнительный резонанс, - сказал Варченко.

Также советник Авакова рассказал, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елочку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.

Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто… А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он дальше следователем… Попытки фальсифицировать такое резонансное производство - это сумасшедшее самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации, - добавил он.

Между тем, Варченко не ответил прямо на вопрос, готовы ли у Авакова предоставить доказательства подлинности телефонных записей подозреваемых.

Я категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументированно в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать существующие доказательства, - сказал он.

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Напомним, Найем объяснил, почему не будет защищать подозреваемых в деле Шеремета. Несмотря на сомнительность доказательной базы, представленной МВД, Маси Найем имеет личные причины не защищать подозреваемых в этом деле.

 

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Теги: Шеремет, убийство, Аваков, МВД, Варченко
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Комментариев (9)
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xapi3mat    13.12.2019, 13:53
Оценка:  +1
xapi3mat
Пусть предьявят реальные доказательства а не там, походка совпала, или капка похожая у чела на видео, не то мы тут пдозреваем расправу!
LERMI_    13.12.2019, 13:29
Оценка:  -1
LERMI_
нова влада намагається налякати волонтерів та борців за справедливість, проте я думаю, що ці залякування обернуться проти них же самих!
ЗаУкраїну    13.12.2019, 13:25
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Сегодня пятница-13-ое, очень тошнотворный день для патриЙотив. Ху.йлы и бразеры, коцманы и прочие штатные арийцы в шоке. Бормочут что то невнятное в каментах. Меняют памперсы через каждые пять минут..
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:17
Оценка:  -1
Путин_xyйло
"Аргументы" блеск! Не фальсифицировали, потому что не стали бы этого делать. -Серьезно?!
А "убили потому что могли" или еще один "они плохие" - ноу-хау дидукции и юриспЕрденции от Аваковской шоблы!
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:12
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Сейчас назначат "правильных" экспертов и дело сделано?
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:08
Оценка:  +2
Путин_xyйло
“Козлов отпущения не искали” - Их просто назначили!
Woodbrother    13.12.2019, 13:11
Оценка:  +2
Woodbrother
Стопудово !
VSHIVANKA    13.12.2019, 13:28
Оценка:  -1
VSHIVANKA
АРСЕНЯКУ НА ГИЛЯКУ ?
ЗРАДА ТАМ ГДЕ НЕ ЖДАЛИ ? )))
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:34
Оценка:  0
Путин_xyйло
От аВаВкова никто ничего хорошего не ждал с самого начала! Его поставили "почистить" самую большую банду в Украине он ее возглавил!
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