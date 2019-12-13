“Козлов отпущения не искали”: В МВД рассказали о деле Шеремета

Советник рассказал, почему всплыло дело Шеремета.

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко рассказал, что МВД исключает возможность фальсификаций в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета.

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Об этом он рассказал в комментарии Обозревателю.

По его словам, “если бы следователи искали козлов отпущения, то это были бы люди из менее резонансной среды”. Задержания по делу об убийстве Павла Шеремета являются закономерным итогом расследования.

Варченко также ответил на вопрос о том, почему брифинг Нацполиции по этому делу состоялся именно 12 декабря.

Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не позавчера, почему не завтра… Это вопрос, который не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козлов отпущения" - то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, которая стимулирует дополнительный резонанс, - сказал Варченко.

Также советник Авакова рассказал, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елочку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.

Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто… А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он дальше следователем… Попытки фальсифицировать такое резонансное производство - это сумасшедшее самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации, - добавил он.

Между тем, Варченко не ответил прямо на вопрос, готовы ли у Авакова предоставить доказательства подлинности телефонных записей подозреваемых.

Я категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументированно в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать существующие доказательства, - сказал он.

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Напомним, Найем объяснил, почему не будет защищать подозреваемых в деле Шеремета. Несмотря на сомнительность доказательной базы, представленной МВД, Маси Найем имеет личные причины не защищать подозреваемых в этом деле.

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