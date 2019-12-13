Под Черниговом за один день совершено два ограбления фермеров

В первом случае похищено 2 млн гривен, во втором - 70 тысяч гривен, зарплата работников.

В Черниговской области за один день совершено два разбойных нападения на предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве.

Об этом сообщает полиция области.

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В селе Понорница Коропского района области было совершено разбойное нападение на дом местного фермера, директора ФХ "Белые росы". Злоумышленники - четверо неустановленных мужчин - связали фермера и его жену и забрали из квартиры деньги в сумме около двух миллионов гривен.

Практически в то же время было совершено разбойное нападение на дом в селе Клочков Черниговского района. Неизвестные проникли в дом директора агрофирмы "Снов" и, угрожая электроутюгом, забрали средства на сумму 70 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты заработной платы работникам. Пострадавший был госпитализирован в больницу с ушибами на теле.

В обоих случаях проводится расследование.

Как сообщалось, в июле 2018 года в Житомирской области семью фермера пытали утюгом, чтобы ограбить.

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