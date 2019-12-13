Под Черниговом за один день совершено два ограбления фермеров
В Черниговской области за один день совершено два разбойных нападения на предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве.
Об этом сообщает полиция области.
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В селе Понорница Коропского района области было совершено разбойное нападение на дом местного фермера, директора ФХ "Белые росы". Злоумышленники - четверо неустановленных мужчин - связали фермера и его жену и забрали из квартиры деньги в сумме около двух миллионов гривен.
Практически в то же время было совершено разбойное нападение на дом в селе Клочков Черниговского района. Неизвестные проникли в дом директора агрофирмы "Снов" и, угрожая электроутюгом, забрали средства на сумму 70 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты заработной платы работникам. Пострадавший был госпитализирован в больницу с ушибами на теле.
В обоих случаях проводится расследование.
Как сообщалось, в июле 2018 года в Житомирской области семью фермера пытали утюгом, чтобы ограбить.
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