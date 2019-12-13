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Спецназ выломал двери в квартире Мухарского

Комментариев: 8
"Свободовцы" полагают, что и этот обыск связан с делом Шеремета.
Музыкант и волонтер Антин Мухарский
Музыкант и волонтер Антин Мухарский
Антин Мухарский / Фейсбук

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Музыкант и волонтер Антин Мухарский (также известный под сценическим псевдонимом  Орест Лютый) заявил об обыске квартиры, которую он сдает в аренду. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов. Подробности позже, - сообщил Мухарский.

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Музыкант не назвал возможных причин обыска, но в комментариях под его сообщением скандальный экс-нардеп и активист ВО “Свобода“ Игорь Мирошниченко связал визит силовиков со вчерашним видеороликом Антина Мухарского, в котором тот критикует и высмеивает руководство страны за задержание добровольцев и волонтеров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вчерашний вид и жесткие слова разорвали квартальный формат, поэтому и пришли, - написал он в комментариях.

Ролик, в котором Мухарский критикует вчерашнюю пресс-конференцию Зеленского и руководства МВД:

Напомним, вчера руководство МВД совместно с президентом Зеленским представило результаты следствия по убийству Павла Шеремета. Главными подозреваемыми названы ветераны и волонтеры АТО, а их мотив якобы состоял в дестабилизации страны.

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Теги: Орест Лютий, Антин Мухарский, обыск, спецназ, убийство Шеремета
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Комментариев (8)
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Ser7    13.12.2019, 13:43
Оценка:  -1
Ser7
Глючит власть.. Мабуть перегрелся кто-то в Париже.
Woodbrother    13.12.2019, 13:22
Оценка:  +1
Woodbrother
Заговор музыкантов против клоунов. Какая же у нас дебильная власть .
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:30
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Боюсь представить что в опере делается!
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:31
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Балет - вообще рассадник фашизма
asfd0    13.12.2019, 13:32
Оценка:  -3
asfd0
у нас наша власть, это у вас на канаде дебильная власть .
Woodbrother    13.12.2019, 13:40
Оценка:  +3
Woodbrother
У вас на россии вообще власти нет. Сдох ваш путен, а двойники - фуфлыжники.
Путин_xyйло    13.12.2019, 13:19
Оценка:  +4
Путин_xyйло
А арендаторы в чем виновны? И нах было двери ломать? Дебилов звонить, стучать не учили?
b1_alex    13.12.2019, 13:46
Оценка:  +1
b1_alex
Зебилов
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