Спецназ выломал двери в квартире Мухарского

"Свободовцы" полагают, что и этот обыск связан с делом Шеремета.

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Музыкант и волонтер Антин Мухарский (также известный под сценическим псевдонимом Орест Лютый) заявил об обыске квартиры, которую он сдает в аренду. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов. Подробности позже, - сообщил Мухарский.

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Музыкант не назвал возможных причин обыска, но в комментариях под его сообщением скандальный экс-нардеп и активист ВО “Свобода“ Игорь Мирошниченко связал визит силовиков со вчерашним видеороликом Антина Мухарского, в котором тот критикует и высмеивает руководство страны за задержание добровольцев и волонтеров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вчерашний вид и жесткие слова разорвали квартальный формат, поэтому и пришли, - написал он в комментариях.

Ролик, в котором Мухарский критикует вчерашнюю пресс-конференцию Зеленского и руководства МВД:

Напомним, вчера руководство МВД совместно с президентом Зеленским представило результаты следствия по убийству Павла Шеремета. Главными подозреваемыми названы ветераны и волонтеры АТО, а их мотив якобы состоял в дестабилизации страны.

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