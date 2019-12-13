Боевики усиливают передовые подразделения - разведка

Оккупанты используют тактику прикрытия действий снайперов ведением огня из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики усиливают передовые подразделения. Также в их снайперские пары входят российские кадровые военнослужащие.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ снайперами“, - сказал Гуцуляк.

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Эти меры оккупанты предпринимают с целью недопущения стабилизации обстановки, нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования наших воинов на открытие огня. При этом, оккупанты используют тактику прикрытия действий снайперов ведением огня из минометов, гранатометов и стрелкового оружия с целью недопущения обнаружения их огневых позиций.

“По информации разведки, в состав снайперских пар противника входят российские кадровые военнослужащие, о прибытии которых из РФ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей сообщалось еще 4 декабря“, - подытожил представитель Минобороны.

Как сообщало ГУР 11 декабря, оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды.

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