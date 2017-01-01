В России не знают, состоится ли встреча "нормандской четверки" в Берлине

Российские власти не уверены, состоится ли встреча лидеров стран "нормандской четверки" в марте.

В РФ не знают, состоится ли встреча в “нормандском формате“ через 4 месяца в Берлине, как ранее об этом договорились участники сторон. Об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщают российские СМИ.

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По словам Руденко, ранее уже были случаи, когда планировавшиеся встречи “нормандской четверки“ переносились в последний момент.

Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда, вроде бы, намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая, - сказал замминистра Андрей Руденко.

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