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В России не знают, состоится ли встреча "нормандской четверки" в Берлине

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Российские власти не уверены, состоится ли встреча лидеров стран "нормандской четверки" в марте.
Зеленский, Путин, Макрон, Меркель
Зеленский, Путин, Макрон, Меркель
kremlin.ru

В РФ не знают, состоится ли встреча в “нормандском формате“ через 4 месяца в Берлине, как ранее об этом договорились участники сторон. Об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщают российские СМИ. 

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По словам Руденко, ранее уже были случаи, когда планировавшиеся встречи “нормандской четверки“ переносились в последний момент.

Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда, вроде бы, намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая, - сказал замминистра Андрей Руденко.

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Теги: нормандский саммит, Украина, Россия
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