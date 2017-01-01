В РФ уже сомневаются в проведении следующего нормандского саммита

Представители российского МИДа заговорили о "непредсказуемой ситуации".

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В Министерстве иностранных дел России не исключают, что новый саммит глав государств “нормандской четверки“, запланированный к проведению через 4 месяца, может не состояться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая на площадке клуба “Валдай“, пишут российские СМИ.

Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая, - сказал Руденко.

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Он подчеркнул, что для России важно оставить “все как есть“ в порядке выполнения Минских соглашений.

При этом Руденко сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе.

Эти участки тоже пока не согласованы, даже названия этих мест пока неизвестны. Это все будет делаться на заседании Контактной группы, которое у нас состоится 18 декабря, - сказал Руденко.

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Также, по его словам, в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.

Напомним, Зеленский заявил, что для нового нормандского саммита нет “домашнего задания“. На встрече в Париже договорились провести следующий саммит без выполнения каких-либо предварительных условий.

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