Губернатор Полтавщины начал лично инспектировать строительство дорог в области

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов начал лично инспектировать строительство и ремонт дорог в области. Такое решение продиктовано огромным количеством жалоб на представителей предыдущей власти по поводу неудовлетворительного состояния дорог и махинаций с бюджетными средствами при осуществлении дорожных работ – говорится на официальном сайте Полтавской ОГА.

Так, в рамках инспекции полтавского отрезка дороги Киев-Харьков-Довжанский, председатель ОДА ознакомился с ходом работ по укладке финального слоя асфальтобетона. Ранее существовал ряд проблем с осуществлением данного строительства из-за разрушения коллектора «Полтававодоканала» и из-за нерешенности вопроса с финансированием проекта из бюджета г. Полтава.

По словам О.Синегубова, первую проблему решили сами дорожники, укрепив основу дороги благодаря применению геотекстиля и георешетки, а по решению проблемы с завершением финансирования есть надежда, что окончательное решение будет найдено на основе диалога между городом, областью и Киевом.

«В ближайшее время ожидается проведение ряда внеплановых инспекций также и на других участках дорожного строительства, в отношении которых возникают вопросы со стороны местных властей и полтавской общественности», – отметил новый руководитель облгосадминистрации.