Коломойский дал Портнову машину и жилье по возвращению в Украину, - Схемы

Журналисты обнародовали результаты резонансного расследования.

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский мог обеспечить экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова жильем, охраной и автомобилем по возвращению того в Украину.

Читай также: Прокурор просит лишить Портнова права на адвокатскую деятельность

Об этом говорят Схемы в новом расследовании.

По информации Схем, автомобили, которыми пользовался Портнов по возвращению в Украину, были зафиксированы на выезде из офиса Коломойского. Более того, автомобиль охраны, который сопровождает скандального юриста, зарегистрирован на компанию, которая входит в структуру неформальной группы “Приват”.

Читай также: Труба: Сотрудники ГБР не "сливали" информацию Портнову

Также журналистам удалось зафиксировать, что Портнов не раз приезжал к дому в селе Козин, под Киевом, на территорию, которую называют “дебаркадером “Привата”. Сообщается, что его здесь видели около полуночи на следующий день после его возвращения в Украину.

Выходя из этого, журналисты Схем предполагают, что именно Коломойский мог обеспечить жильем, охраной и машиной скандального Портнова.

Напомним, Портнов через суд заставил НАБУ возбудить дела против друзей Порошенко. Скандальный юрист снова судился за дела против окружения Порошенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.