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Коломойский дал Портнову машину и жилье по возвращению в Украину, - Схемы

Комментариев: 6
Журналисты обнародовали результаты резонансного расследования.
Журналисты нашли связь Коломойского и Портнова
Журналисты нашли связь Коломойского и Портнова
Схемы

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский мог обеспечить экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова жильем, охраной и автомобилем по возвращению того в Украину.

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Об этом говорят Схемы в новом расследовании.

По информации Схем, автомобили, которыми пользовался Портнов по возвращению в Украину, были зафиксированы на выезде из офиса Коломойского. Более того, автомобиль охраны, который сопровождает скандального юриста, зарегистрирован на компанию, которая входит в структуру неформальной группы “Приват”.

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Также журналистам удалось зафиксировать, что Портнов не раз приезжал к дому в селе Козин, под Киевом, на территорию, которую называют “дебаркадером “Привата”. Сообщается, что его здесь видели около полуночи на следующий день после его возвращения в Украину.

Выходя из этого, журналисты Схем предполагают, что именно Коломойский мог обеспечить жильем, охраной и машиной скандального Портнова.

Напомним, Портнов через суд заставил НАБУ возбудить дела против друзей Порошенко. Скандальный юрист снова судился за дела против окружения Порошенко.

 

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Теги: Портнов, Коломойский, жилье, охрана, авто
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Комментариев (7)
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ЗаУкраїну    13.12.2019, 15:10
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Если он посадит потРоха и Ко, то мне плевать кто и чем его обеспечил.
Graddfeydd    13.12.2019, 15:10
Оценка:  +1
Graddfeydd
О, так портянка на Беню работает? Логично: Беня мстит Пороху руками карманного рыги.
ОлегП    13.12.2019, 14:49
Оценка:  +3
ОлегП
Вот она, еврейская мафия в Украине.
Л_о_л_а    13.12.2019, 14:41
Оценка:  -4
Л_о_л_а
и что? главное, чтобы факты подтвердились. а где живет тот. кто подал к делу не пришьешь....Беня своим добром может распоряжаться по своему желанию - это законом не запрещено...
Іван-Сірко    13.12.2019, 14:26
Оценка:  +2
Іван-Сірко
Слуги Израиля уже в открытую обманывают и обирают народ Украины
ЗаУкраїну    13.12.2019, 15:11
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
обсерко, до тебя тоже наконец дошло.
Іван-Сірко    13.12.2019, 15:24
Оценка:  0
Іван-Сірко
Тебе как Путиноиду приходится трижды повторять
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