Коломойский дал Портнову машину и жилье по возвращению в Украину, - Схемы
Известный украинский олигарх Игорь Коломойский мог обеспечить экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова жильем, охраной и автомобилем по возвращению того в Украину.
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Об этом говорят Схемы в новом расследовании.
По информации Схем, автомобили, которыми пользовался Портнов по возвращению в Украину, были зафиксированы на выезде из офиса Коломойского. Более того, автомобиль охраны, который сопровождает скандального юриста, зарегистрирован на компанию, которая входит в структуру неформальной группы “Приват”.
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Также журналистам удалось зафиксировать, что Портнов не раз приезжал к дому в селе Козин, под Киевом, на территорию, которую называют “дебаркадером “Привата”. Сообщается, что его здесь видели около полуночи на следующий день после его возвращения в Украину.
Выходя из этого, журналисты Схем предполагают, что именно Коломойский мог обеспечить жильем, охраной и машиной скандального Портнова.
Напомним, Портнов через суд заставил НАБУ возбудить дела против друзей Порошенко. Скандальный юрист снова судился за дела против окружения Порошенко.
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