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Под Одессой разоблачили спиртопровод из Молдовы

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Трубопровод проходил через территорию села Кучурган, расположенного на границе.
Под Одессой разоблачили спиртопровод из Молдовы
© gp.gov.ua
Фото 1/6
  • Сейчас ведутся работы по демонтажу трубопровода
  • Сейчас ведутся работы по демонтажу трубопровода
  • Сейчас ведутся работы по демонтажу трубопровода
  • Сейчас ведутся работы по демонтажу трубопровода
  • Сейчас ведутся работы по демонтажу трубопровода
  • Сейчас ведутся работы по демонтажу трубопровода
Под Одессой разоблачили спиртопровод из Молдовы
Сейчас ведутся работы по демонтажу трубопровода
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Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Трубопровод пересекал украинско-молдавскую границу в селе Кучурган Раздельнянского района.

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“В гараже домовладения в с. Кучурган обнаружена пластиковая труба, по которой из Молдовы перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены четыре пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров“, - говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по демонтажу трубопровода до линии границы. Следствие считает, что к делу могут быть причастны должностные лица правоохранительных органов, которые вступили в сговор с представителями коммерческих структур. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью).

Как сообщалось 10 сентября, контрабандисты прокладывали трубопровод для сигарет на Буковине.

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Теги: спирт, контрабанда, Одесская область
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