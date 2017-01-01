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Против Трубы и Богдана открыто уголовное дело по заявлению Порошенко

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Руководство ГБР и ОП обвиняют в частности в попытке привлечь к уголовной ответственности заведомо невиновного.
Роман Труба и Андрей Богдан
Роман Труба и Андрей Богдан
фотоколлаж

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовные производства по заявлению Игоря Голованя – адвоката пятого Президента Украины Петра Порошенко – в отношении нескольких лиц, среди которых директор Государственного бюро расследований (ГБР) Труба, руководитель Офиса Президента (ОП) Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов. Об этом сообщает 5 канал.

Предварительная квалификация производств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

www.5.ua

www.5.ua

Напомним, в ГБР открыли уголовное дело против Петра Порошенко. Его подозревают в государственной измене при подписании Минских соглашений.

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Теги: ГБР, НАБУ, ВАКС, Офис президента, Богдан, Труба, Порошенко
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