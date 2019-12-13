"Слугу" Дубинского заметили на празднике друзей-олигархов Коломойского

На праздник также приехали олигархи Павел Фукс и Геннадий Боголюбов.

Нардеп от партии Слуга народа приходил на День рождения Михаила Кипермана, который является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Также на торжестве были замечены Павел Фукс, Геннадий Боголюбов, Игорь Суркис. Об этом сообщают Схемы.

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“15 октября съемочная группа Схем стала свидетелем, как в ресторане Queen Country Club под Киевом один из ближайших друзей и бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман отмечал свой День рождения“ - говорится в сообщении.

На празднике журналисты заметили также Тимура Миндича, Игоря Палицу, Григория Суркиса.

Александр Дубинский свое присутствие на празднике прокомментировал так.

Я с Михаилом Киперманом знаком достаточно давно. Мы дружим и общаемся. Интересов бизнеса или каких-то общих вопросов у нас с ним нет, зато есть прекрасные человеческие товарищеские отношения…

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В свою очередь Игорь Коломойский заявил, что Дубинский, как нардеп защищает интересы украинского народа. Олигарх опроверг отношение гостей к группе Приват. Подробнее смотрите в сюжете.

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