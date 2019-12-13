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"Слугу" Дубинского заметили на празднике друзей-олигархов Коломойского

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На праздник также приехали олигархи Павел Фукс и Геннадий Боголюбов.
"Слугу" Дубинского заметили на празднике друзей-олигархов Коломойского
© Схемы
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"Слугу" Дубинского заметили на празднике друзей-олигархов Коломойского
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Нардеп от партии Слуга народа приходил на День рождения Михаила Кипермана, который является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Также на торжестве были замечены Павел Фукс, Геннадий Боголюбов, Игорь Суркис. Об этом сообщают Схемы

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“15 октября съемочная группа Схем стала свидетелем, как в ресторане Queen Country Club под Киевом один из ближайших друзей и бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман отмечал свой День рождения“ - говорится в сообщении. 

На празднике журналисты заметили также Тимура Миндича, Игоря Палицу, Григория Суркиса. 

Александр Дубинский свое присутствие на празднике прокомментировал так. 

Я с Михаилом Киперманом знаком достаточно давно. Мы дружим и общаемся. Интересов бизнеса или каких-то общих вопросов у нас с ним нет, зато есть прекрасные человеческие товарищеские отношения…

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В свою очередь Игорь Коломойский заявил, что Дубинский, как нардеп защищает интересы украинского народа. Олигарх опроверг отношение гостей к группе Приват. Подробнее смотрите в сюжете. 

Ранее СМИ сообщали о том, что дом главы МИД находится в элитной Конче-Заспе. Пристайко сразу после назначения главой МИД получил доступ к государственной даче.

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Теги: схемы, расследование, Дубинский, коломойкий, приват
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Комментариев (2)
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Іван-Сірко    13.12.2019, 15:29
Оценка:  0
Іван-Сірко
Люди живут от копейки до копейки ю а пейсатая Мафия кабанеет.
Іван-Сірко    13.12.2019, 15:27
Оценка:  0
Іван-Сірко
Вся Жи.довская Воровскаяя свора в сборе. Осталось только добавить Боголюбова, Арахамию, Кагановичаа .
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