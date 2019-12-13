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Следствие в деле Шеремета опознало не того человека - адвокат Яны Догарь

Комментариев: 3
Печерский суд избирает меру пресечения одной из подозреваемых в деле Шеремета.
Суд изберает меру пресечения Яне Догарь
Суд изберает меру пресечения Яне Догарь
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Яна Догарь находилась за границей в день, когда было записано видео, которое следствие использовало для ее идентификации . Об этом заявил ее адвокат во время судебного заседания в Печерском райсуде. 

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В ходе заседания стало известно, что для опознания Догарь, сравнивалось видео с камер наблюдения, которое собрали следствие. Первое видео зафиксировано 15 и 18 июля 2016 года. Другое видео, которое использовали для сравнения, было зафиксировано 11 июля 2019 года. Сравнив два видео, эксперты пришли к выводу, что на них запечатлена одна и та же женщина.

“У нас есть аргументы, которые опровергают, что Яна могла быть на изображении с камер наблюдений 11 июля. Мы суду передали документы, которые доказывают, что Яна была за рубежом до 13 июля 2019 года и прибыла в Украину именно 13 июля. Есть паспорт со всеми отметками. Также есть авиабилеты, которые подтверждают, что Яна улетела 16 июня 2019 и вернулась 13 июля“, - отметил адвокат.

Напомним, у медсестры Яны Дугарь нашлось алиби на момент убийства Шеремета.

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Теги: Яна Догарь, убийство Шеремета, Печерский суд
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Комментариев (3)
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Л_о_л_а    13.12.2019, 14:45
Оценка:  -3
Л_о_л_а
в армии говорят что Яна была в зоне АТО, адвокат говорит, что за бугром....)))) ох и дебилы....хоть бы договорились врать одинаково
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 15:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Прежде чем писать гадости, изучи материалы. В справке от военных указаны даты 2016, 2017 и 2018 годов, а за границей она была в 2019 году. Что тут не стыкуется?
Woodbrother    13.12.2019, 14:39
Оценка:  +2
Woodbrother
Там все знают, что арестовали не тех людей. Просто сурков на посленднем минске приказал нашему клоуну мочить патриотов.
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