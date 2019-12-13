Следствие в деле Шеремета опознало не того человека - адвокат Яны Догарь

Печерский суд избирает меру пресечения одной из подозреваемых в деле Шеремета.

Яна Догарь находилась за границей в день, когда было записано видео, которое следствие использовало для ее идентификации . Об этом заявил ее адвокат во время судебного заседания в Печерском райсуде.

Читай также: В деле Шеремета может появиться еще один подозреваемый

В ходе заседания стало известно, что для опознания Догарь, сравнивалось видео с камер наблюдения, которое собрали следствие. Первое видео зафиксировано 15 и 18 июля 2016 года. Другое видео, которое использовали для сравнения, было зафиксировано 11 июля 2019 года. Сравнив два видео, эксперты пришли к выводу, что на них запечатлена одна и та же женщина.



“У нас есть аргументы, которые опровергают, что Яна могла быть на изображении с камер наблюдений 11 июля. Мы суду передали документы, которые доказывают, что Яна была за рубежом до 13 июля 2019 года и прибыла в Украину именно 13 июля. Есть паспорт со всеми отметками. Также есть авиабилеты, которые подтверждают, что Яна улетела 16 июня 2019 и вернулась 13 июля“, - отметил адвокат.

Напомним, у медсестры Яны Дугарь нашлось алиби на момент убийства Шеремета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram