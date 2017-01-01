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5 км гирлянд и тысяча игрушек: Как выглядит главная елка страны

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Высота красавицы достигает 30 м.
В Киеве украсили елку
В Киеве украсили елку
kyivcity.gov.ua

В Киеве установили главную новогоднюю елку страны. Об этом сообщает УНИАН.

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Согласно традиции, новогодняя красавица установлена на Софиевской площади. Чтобы собрать елку, лесники срезали около 400 сосен высотой от 1 до 4 метров. Деревья выбирали в лесничествах Винницкой и Житомирской области.

Вес новогодней красавицы достигает 100 тонн, а высота - около 30 м.

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Вокруг елки поставят персонажей из балета "Щелкунчик" и героев украинских сказок. По предварительной информации, елку украшает тысяча елочных игрушек, стоимостью около 2500000 грн. Также зеленую красавицу украсили 5 км гирлянд разных цветов. 

Кроме главной елки на Софийской площади, в столице будет еще 11 елок на разных локациях. Торжественное зажжение главной елки традиционно состоится 19 декабря в 19:00.

Напомним, в аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов. Сотрудники вильнюсского аэропорта создали уникальную елку, при изготовлении которой использовались запрещенные к провозу предметы.

 

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Теги: елка, главная елка страны, Киев
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