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ФСБ РФ пыталась внедрить своего агента в ряды ВСУ под Харьковом - СБУ

Комментариев: 4
Агент прибыл из Крыма, изображая патриота.
Перебежчик успел получить гражданство России
Перебежчик успел получить гражданство России
narodna-pravda.ua (иллюстративное фото)

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Крымский псевдопатриот прибыл на Харьковщину, где должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украны, который после событий 2014-го остался на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

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Старший офицер подразделения Воздушных сил после оккупации полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора. Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентстве, подконтрольное ФСБ РФ.

Выполнить преступное задание он не успел, потому что сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

Как сообщалось 15 ноября, в Полтаве на 12 лет осудили бывшего полицейского-шпиона ФСБ.

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Теги: агент, шпион, ФСБ, Крым
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Комментариев (4)
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BROKER666    13.12.2019, 15:19
Оценка:  -1
BROKER666
тульчанин и толян, вы в курсе куда идти и что с0сать...
tulchanin    13.12.2019, 15:05
Оценка:  -1
tulchanin
Частное охранное агентстве, подконтрольное ФСБ РФ - это как вообще ? Они частные но на самом деле шпиёны ?
Замучила совесть патриота, остался в Крыму из-за жены, но не смог вдали от "неньки", патриотизм тянул на родину! Бросил жену-предательницу, приехал в украинский Харьков.... а ему "пинка".
толян04    13.12.2019, 15:13
Оценка:  0
толян04
с такой биографией фсб надо было его сразу в мосад внедрять
в сбу явно "курят" чтото забористое.
толян04    13.12.2019, 14:50
Оценка:  -1
толян04
сбу разаблочило его по буденовке и парашуту волочившемся у него за спиной))
и еще он играл на балалайке песни газманова!!!!!!!
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