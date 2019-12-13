ФСБ РФ пыталась внедрить своего агента в ряды ВСУ под Харьковом - СБУ

Агент прибыл из Крыма, изображая патриота.

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Крымский псевдопатриот прибыл на Харьковщину, где должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украны, который после событий 2014-го остался на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

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Старший офицер подразделения Воздушных сил после оккупации полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора. Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентстве, подконтрольное ФСБ РФ.

Выполнить преступное задание он не успел, потому что сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

Как сообщалось 15 ноября, в Полтаве на 12 лет осудили бывшего полицейского-шпиона ФСБ.

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