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Пожар в Одессе: ГБР открыло дело против пожарных и проводит обыски

Комментариев: 1
Правоохранители подозревают работников ГСЧС в халатности.
ГБР открыло дело против пожарных и проводит обыски
ГБР открыло дело против пожарных и проводит обыски
dumskaya.net

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В Одессе правоохранители проводят обыск в здании областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в деле о пожаре в колледже экономики и туризма. Об этом сообщает местное издание “Думская“.

Отмечается, что следователи изымают материалы проверок пожарной безопасности с 2014 года.

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Кроме того, правоохранители открыли еще одно уголовное производство из-за пожара – непосредственно против работников ГСЧС. Речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ведомства, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в колледже. Расследованием занимается Государственное бюро расследований (ГБР). О подозрении пока никому не сообщали.

Напомним, стало известно о состоянии пострадавших в одесском пожаре. Девять человек все еще находятся в больнице, но их состояние уже стабильное, сообщил губернатор.

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Теги: ГСЧС, ГБР, халатность, колледж, Одесса, обыск
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Комментариев (1)
Woodbrother    13.12.2019, 14:41
Оценка:  +1
Woodbrother
Одесские пожарники видимо тоже стреляли в шеремета.
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