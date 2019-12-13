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Следствие требует ареста для экс-нардепа от "Свободы" Леонова

Комментариев: 7
Участника драки с нардепом Андреем Богданцом вызвали в Печерский отдел полиции.
Свободовец Эдуард Леонов
Свободовец Эдуард Леонов
Эдуард Леонов/Facebook

Экс-нардеп от “Свободы“ Эдуард Леонов должен прибыть сегодня в 15.00 в Печерский отдел полиции. Там ему будет вручено подозрение в участии в драке с народным депутатом Андреем Богданцом. Об этом в своем канале в Telegram сообщил Игорь Мосийчук.  

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По словам Мосийчука, следствие будет требовать для Леонова два месяца содержания под стражей без права на залог.

Игорm Мосийчук/Telegram

Напомним, Печерский суд в, отпустил на поруки бывшего народного депутата Алексея Кайду, участвовавшего в драке с Богданцом. 

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Теги: Леонов, Богданец, Свобода, Мосийчук
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Комментариев (8)
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Іван-Сірко    13.12.2019, 15:17
Оценка:  0
Іван-Сірко
Рябошапка и его прокуратура очень напоминает Кагановича и его НКВД.
Іван-Сірко    13.12.2019, 15:16
Оценка:  0
Іван-Сірко
Жи,ды хотят безнаказанно воровать , а затем сажать Украинцев которые из выводят на чистую воду.
Woodbrother    13.12.2019, 15:10
Оценка:  +3
Woodbrother
Почему не заводят дело на афериста Богданца? Он по слухам липовый ветеран войны. Наверняка все льготы и выплаты получвает, а на фронте не был вообще.
VSHIVANKA    13.12.2019, 14:59
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЧТО ЗА ЧМО НА ФОТО ?
ТАК ВЫГЛЯДИТ НАСТОЯЩИЙ КАКОЛ ?!
ПИПЕЦ ЧУДОВИЩЕ.....)))
ЗаУкраїну    13.12.2019, 15:07
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
какой то странный он, с кацапским фамильем. Но косит под какла.
ВыВсеВрети    13.12.2019, 15:24
Оценка:  0
ВыВсеВрети
главное что у тебя не к-а-ц-а-п-с-к-а-я фамилия!!!!...гы-гы-гы
я люблю не рабов на росее!...таких как ты!...)))))))
ВыВсеВрети    13.12.2019, 15:26
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, А ТЫ БОЙСЯ!...ГЛАВНОЕ ПЯТАК НАМЫЛИЛ ХАМУ!...)))))))
толян04    13.12.2019, 14:56
Оценка:  +1
толян04
низззя его арестовывать!! у него чуб и он в вышиванке!!
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