Следствие требует ареста для экс-нардепа от "Свободы" Леонова
Участника драки с нардепом Андреем Богданцом вызвали в Печерский отдел полиции.
Экс-нардеп от “Свободы“ Эдуард Леонов должен прибыть сегодня в 15.00 в Печерский отдел полиции. Там ему будет вручено подозрение в участии в драке с народным депутатом Андреем Богданцом. Об этом в своем канале в Telegram сообщил Игорь Мосийчук.
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По словам Мосийчука, следствие будет требовать для Леонова два месяца содержания под стражей без права на залог.
Напомним, Печерский суд в, отпустил на поруки бывшего народного депутата Алексея Кайду, участвовавшего в драке с Богданцом.
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ТАК ВЫГЛЯДИТ НАСТОЯЩИЙ КАКОЛ ?!
ПИПЕЦ ЧУДОВИЩЕ.....)))
я люблю не рабов на росее!...таких как ты!...)))))))