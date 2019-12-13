Следствие требует ареста для экс-нардепа от "Свободы" Леонова

Участника драки с нардепом Андреем Богданцом вызвали в Печерский отдел полиции.

Экс-нардеп от “Свободы“ Эдуард Леонов должен прибыть сегодня в 15.00 в Печерский отдел полиции. Там ему будет вручено подозрение в участии в драке с народным депутатом Андреем Богданцом. Об этом в своем канале в Telegram сообщил Игорь Мосийчук.

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По словам Мосийчука, следствие будет требовать для Леонова два месяца содержания под стражей без права на залог.

Игорm Мосийчук/Telegram

Напомним, Печерский суд в, отпустил на поруки бывшего народного депутата Алексея Кайду, участвовавшего в драке с Богданцом.

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