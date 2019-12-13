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Богдана лишили зарплаты за ноябрь

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Причины невыплаты зарплаты не указаны.
Андрей Богдан
Андрей Богдан
Офис президента

В ноябре 2019 года глава Офиса президента работал бесплатно.

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Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Сообщается, что Андрей Богдан в ноябре на самом деле заработал 46 тысяч гривен. Между тем, были уплачены налоги, а зарплата чиновнику не выплачивалась.

Руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И. в ноябре 2019 года начислено заработную плату в сумме 46 022 гривны... После удержания обязательных налогов и сборов в сумме 8 974 гривны заработную плату депонировано, - сказано в ответе ОП.

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Причины невыплаты зарплаты Богдану не указаны.

Документ
Документ
ukranews

Между тем, свои зарплаты получили президент и заместители Богдана. Президенту Украины была начислена зарплата исключительно в размере должностного оклада - 28 тыс. гривен. С этой суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.

Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено, - сказано в ответе.

Сообщается, что заместитель руководителя Офиса Игорь Жовква заработал в ноябре с 46 451 гривна, а у остальных заместителей Богдана - ниже.

Документ
Документ
ukranews

Меньше всех заработал первый заместитель руководителя Офиса Сергей Трофимов - 19 592 гривны, и после выплаты налогов и сборов получил 15 772 гривны.

Сообщается, что зарплата Юрия Костюка составила 35 150 гривен, Юлии Ковалив - 35 924 гривны, Кирилла Тимошенко - 36 128 гривен, Андрея Смирнова - 37 274 гривны, Анны Коваленко - 38 024 гривны.

Напомним, министр юстиции заявил, что, если не повысят зарплату - его надолго не хватит. Денис Малюська заявил, что нужно срочно повысить зарплату членам Кабмина.

 

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Теги: Зарплата, Богдан, Зеленский, Офис президента
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    13.12.2019, 15:08
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ничего. Пару раз сдаст Бубочке в аренду для записи очередного ролика свою Теслу и все отобъет.
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