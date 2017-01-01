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В Верховной Раде назвали главных депутатов-"прогульщиков" попавших под "санкции"

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Верховная Рада назвала главных народных депутатов-"прогульщиков", которым грозят "санкции".
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
iportal.rada.gov.ua

Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой отменить выплаты 81 депутату, которые в ноябре пропустили более 30% заседаний парламента. Об этом передает корреспондент LIGA.net

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Выяснилось, что народные депутаты-“прогульщики“  не принимали участие в более чем 30% голосований и не были на более чем 50% заседаний комитетов.

В связи с этим Комитет обратился к Дмитрию Разумкову с представлением о выдаче распоряжения о прекращении выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года 81 депутату.

Таким образом под “санкции“ попадают: депутат от “Европейской солидарности“ Петр Порошенко, депутаты от “Оппозиционной платформы - За життя“ Сергей Левочкин и Илья Кива, депутаты от “Слуги народа“ Александр Дубинский и Максим Бужанский, а также замглавы фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко. 

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Напомним, депутаты приняли закон об уменьшении давления на бизнес

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Теги: Верховная Рада, нардепы, Украина
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