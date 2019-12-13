Следствие назвало организатора убийства Павла Шеремета

Непосредственным организатором преступления следователи считают музыканта Андрея Антоненко.

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Следствие считает, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета был музыкант и доброволец Андрей Антоненко. Об этом говорится в тексте подозрения другой фигурантки дела Яны Дугарь, который был зачитан в ходе судебного заседания, где ей выбирали меру пресечения.

Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство Павла Шеремета, - говорится в подозрении.

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Следствие полагает, что с целью воплотить в действие “свой преступный замысел“ Антоненко нашел лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения. Вместе они якобы стремились привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогли бы изменить жизнь общества.

В то же время информацию о наличии или отсутствии заказчика убийства именно Шеремета следствие не озвучило.

Заседание суда, в ходе которого была озвучена версия следствия о том, кто является организатором убийства:

Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Несколькими минутами ранее музыкант Riffmaster Андрей Антоненко сообщил, что к нему пришли с обысками и подозревают в убийстве журналиста Шеремета.

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