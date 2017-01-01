Под Житомиром поймали второго беглеца из колонии

Беглеца задержали сегодня утром.

В Житомирской области поймали второго мужчину, который недавно сбежал из колонии.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

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“В пятницу, 13 декабря 2019 года, благодаря слаженным действиям прокуратуры Житомирской области и оперативных работников государственного учреждения “Райкивская исправительная колония (№73)“ задержан еще один осужденный, совершивший побег из исправительной колонии“, - говорится в сообщении.

Беглеца задержали сегодня утром, в 8:20, в его же доме, где он ранее проживал до осуждения, в селе Малая Рача Радомышльского района.

Как сообщалось, 10 декабря правоохранители задержали 39-летнего мужчину (слева на фото), который 9 декабря сбежал из Райкивский исправительной колонии №73 в Житомирской области.

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